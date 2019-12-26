《中國證券報》報導，明年初國資委將出國企改革三年行動方案，在推動國有資本佈局優化調整方面，將以發展先進製造業、振興實體經濟為重點，著力推動國有資本布局優化調整。

國務院國資委主任郝鵬會表示，下一步更重視合理設計調整股權結構，著力引入高匹配度、高認同感、高協同性的戰略投資者，探索建立科學高效的差異化管控模式。央企要加強參股企業管理，防止「只投不管」。

此外，明年將重新釐定央企主責主業，各央企要嚴控非主業投資比例和投向，加快非主業、非優勢業務剝離。同時，加快整合重覆投資、同質化競爭的領域的，裝備製造、化工產業、海工裝備、海外油氣資產等專業化整合及煤電資源區域整合將成為工作重點。

經營業績考核指標方面，明年除了在原有淨利潤、利潤總額、資產負債率3個的基礎上，明年起將增加營收利潤率、研發經費投入強度指標。國資委研究中心研究員周麗莎表示，營收利潤率衡量企業經營效率的指標，反映了在考慮營業成本的情況下，企業管理者通過經營獲取利潤的能力。而在科技創新及產業落地發展的過程中，企業需要加大對科技產業的研發布局，新指標體系有助引導企業關注提高經營效率、加大科技創新產業布局。