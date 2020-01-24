每逢聖誕、年底，都是投行前綫員工與客戶或同業聯誼的季節。往年的話題，總離不開今年大家的P&L有多少、對明年派花紅的展望有多樂觀；風花雪月的，會討論這個冬天去甚麼地方滑雪好，又或日本哪個地區的哪間溫泉旅館最出色等。不過今年大家似乎對錢、或對消閒節日的興致，沒有往年般高；反過來說，大家閒聊的話題，總會在短時間內轉到政治議題上。如何試探客戶的政見而不著痕跡、如何不得失立場不同的客戶，成為了不少Banker的挑戰。

或者你會問，金融界不是最多藍絲嗎？早已踏入收成期的中產，不是大部分也喜愛穩定、反對勇武抗爭嗎？整體上的官感大抵如此，不過金融業一樣有世代之爭。親身體驗，年紀50歲以上的，確是藍絲居多，立場也是大部分藍絲的傳統思維：後生仔無捱過苦，只懂破壞，將幾代人的心血摧毀，警察執法合理，應該將違法黑衣人全數扣拘捕等。年紀40歲以下的，則以黃絲居多，覺得罪魁禍首是政府，年青人只是申訴無門才會訴諸暴力，對抗爭者寄予同情，也願意在財政上支持抗爭運動。

最麻煩的40歲至50歲的一群，他們覺得自己理性，喜歡對政府、黑衣人各打五十大板，但暗地裡卻普遍是淺黃面、淺藍底，言語上卻時黃時藍，幾乎「無路捉」。50歲以上的金融人普遍已上岸，40歲以下的金融人仍在「捱驢仔」，而這群最難應付的雙面人，卻偏偏是客戶以及有業務來往行家的主要年齡群，未「搵夠」上岸，但已升至中層有些少權力。若果是自己做生意，還可說不會為五斗米折腰，不屑與雙面人或頑固藍絲打交道；但若果只是打工的，總不能因為一時意氣而得失公司客戶，也因此，黃絲Banker也確實需要學習特別的溝通技巧。

酒會上、聚餐上，當別人問及你對近期社會事件的看法，不要說「是政府教我們和平遊行是沒有用」、「警暴可恥、濫捕嚴重」，試著說「政府表現不夠好，它應該要思考怎樣處理當前的危機」。就算是最撐共產黨、最撐政府的藍絲，也會認同政府在事件上處理不夠好，管治班子有必要尋求其他解決問題的方法。千萬別輕易在別人未表態前表態，否則可能在發生衝突前，藍絲客戶們已先扣了你20分印象分；又或者對方可能是黃營同路人，你若因利益關係而說了一句半句同情政府的說話，一樣可招致反效果。將所有事件的起源追溯至政府身上，指摘政府是所有正常香港人的最大公因數，既可立於不敗之地，也可換取時間看看對方反應，以判斷其真正的立場。

指摘過政府過後，無論黃藍，有些客戶也可能想探探為他們服務的Banker，是否與自己持著相近的立場，最常聽到的延伸討論是：「不過事件到如此地方，政府又有甚麼可以再做？」，不要說「五大訴求，缺一不可」、「成立獨立調查委員會」等，試著說「政府現時去處理當然太遲，已經錯過了最佳時機。」繼續將問題歸咎到政府身上，有助聚焦事件的緣起。「反送中」以來，警暴、政制改革、司法淪為工具、藍媒報道偏頗、杯葛藍色商家等議題遍地開花，但別忘記矛頭依然是政府，正因為政府對待事物的雙重標準，正因為政府過去幾年的議會暴力、程序暴力，才令事情一發不可收拾。若是一個聆聽民意的政府，百萬人大遊行後，應該已會自我檢討；總商會等「大孖沙」發聲明撐成立獨立調查委員會後，應該已順水推舟。白白浪費了這些下台階，不論黃藍，也會承認政府的不智。

節日前的客戶交流，總少不免斟茶灌水。近幾年由於Entertainment Budget的縮減，商務活動的開支也受到限制，總不能每逢見客，也到四季酒店的龍景軒吧！於是，在IFC附近的幾間中菜館，一向深受中環Banker的愛戴，是商務午餐的不俗選擇，它們包括紫X蘭、翠X軒和怡X軒，恰巧是黑心集團旗下的高檔食肆。當客戶提出再次造訪這幾間食肆時，黃絲Banker當然萬分不情願，更不想用公司Budget「益」藍店。不要說「黑心集團不想幫襯」、「向藍店說不」，試著說「又是這幾間，近期已吃了太多次」、「不如我們試試新東西？」。雖然中環也確實沒有多少提供商務午餐的黃店中菜館可選擇，但找些相對中立、不作表態的商家光顧，心情也會寬鬆些。或許說句不中聽的說話，人在江湖，總不能完全撇除與中資相關的商家，深藍或支持歪理的可免則免，但也實在很難因為中信持有香港M記而不去M記吧！

看到這裡，或許藍營支持者會說，你們不是要建構「黃色經濟圈」嗎？為甚麼要委屈自己，去討好那些你們不屑的人？說起政見時故作清高，說到金錢卻屈曲求存，不是自相矛盾嗎？或許藍絲們會有這樣的誤解，但事實的真相，卻與內地人來港搶奶粉類近。藍絲客戶其實絕對歡迎去光顧他們所支持的中資投行，但他們或許因友行的Quote價不夠好、服務不夠齊全、甚至根本沒有從事某些Business，而自行選擇去光顧外資行。換句話說，不是我們去討好他們，而是他們需要我們，在衡量經濟利益下的自身選擇。黃絲Banker選擇不去得失政見不同的客戶，並非討好、偽善，而只是對自身專業的尊重。

聖誕過後，今年農曆新年特別早，一月底又有拜會客戶同業的機會。雖然上述的溝通技巧僅作參考，不過「袋定」一兩句傍身，也沒有甚麼壞處。祝願2020年是破舊立新的一年！

羅仕揚