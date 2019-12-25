消息指警方要求匯豐不可讓「星火同盟」兌付本票、提取早前因戶口取消而剩餘的逾6000萬元。有律師指出，警方確實有權指令銀行不讓星火提款，更估計警方會以調查需時為理由，長期凍結該筆資金。

匯豐上月因為星火未能通過客戶盡職審查，而要關閉其在匯豐的帳戶。據了解即使匯豐已開出本票，但由於警方其後發出「執行通知」，以致即使未有法庭正式的凍結令，該筆資金已無法被提取，形同被凍結。

律師林炳昌指出，根據《有組織及嚴重罪行條例》第25章，警方確實有權在法庭頒令之前，先行指令匯豐，不讓星火提取款項。他指出，星火有權向法庭申請「解凍」，但法庭未必批准，因為估計警方會辯稱調查需時而一直拖延，以致該筆資金可能會長期被凍結。

他認為警方雖然有權這樣做，但「執法也要憑良知」，警方要有後續行動，包括正式落案起訴，以顯示其凍結資產的決定是合理的。「在瑞士，若警方凍結市民資產，但最後無法起訴或者告不入，警方是要作出賠償，畢竟一大筆資金被長時間封鎖，對市民而言是損失。但香港未有法例去保障被凍結資產人士的權益。」

立法會議員梁繼昌指出，雖然作為國際金融中心亦有需要釐行反洗錢，但警方目前所持理據薄弱，他恐事件在予外間觀感上，會影響香港的國際金融中心地位，因此他希望政府、警方及銀行方面盡快交代事情，不要拖延。

本報向警方查詢是否正申請法庭命令凍結相關戶口資產，警方發言人僅指，毒品調查科財富調查組正跟進有關案件，現階段不作進一步評論。

記者︰廖毅然