匯豐上月因為「星火同盟」未能通過客戶盡職審查，而要關閉其在匯豐的帳戶。據了解即使匯豐已開出本票，但由於警方其後發出「執行通知」，以致即使未有法庭正式的凍結令，該筆資金已無法被提取，形同被凍結。

據了解，匯豐在11月底正式關閉相關帳戶的同時，已把帳戶的餘額以本票形式交還予「全盛服務管理」 （Prime Managenent Service Ltd），即管理星火同盟相關戶口的公司，涉及餘額逾6000萬元。但匯豐開出本票後至今約一個月，全盛服務管理仍未提取款項。而最新消息是，警方已在上周發出通知，不許匯豐讓相關人士提取款項。

根據《有組織及嚴重罪行條例》第25章，「如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪。」任何人如觸犯此條例而被定罪，最高可被處罰款500萬元及監禁14年。因此，消息人士指，即使法庭未正式頒下凍結相關資產的命令，匯豐仍要執行警方的指令，不可讓星火提取相關款項。

本報仍未得到警方證實，是否還未取得法庭命令凍結相關資產。而在上周四警方召開記者會時，只表示「將會申請凍結令」。

時序表︰

7-8月︰「全盛服務管理」在匯豐的戶口收到大量捐款，匯豐啟動客戶盡職審查程序。

10月︰匯豐決定關閉相關戶口，並發出一個月通知期，及請「全盛服務管理」選擇如何處理戶口餘額。

11月底︰匯豐正式關閉相關戶口，同時向「全盛服務管理」以本票形式歸還餘額，涉及逾6000萬元。

12月19日︰警方召開記者會指相關資產涉及「洗黑錢」，提到將向法庭申請凍結相關資產。

12月25日︰最新消息是警方已向匯豐發出指令，不可讓「全盛服務管理」兌付本票。而「全盛服務管理」在匯豐發出本票後，直至警方發出指令前，尚未提取款項。

記者：廖毅然

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