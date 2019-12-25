美國總特朗普表示將就中美貿易協議舉行簽字儀式，兩國可在領袖會晤前先簽署協議，不過，美股平安夜交投冷清，半日市之下，道指高開21點後窄幅波動，高位升25點，低位則跌48點，三大指數當中，亦僅納指曾再創新高。美國原油期貨周二收報每桶61.11美元，升1%。

道瓊斯工業平均指數收跌36點，跌幅0.13%，報28515點。標普500指數收跌0.63點，跌幅0.02%，報3223點。納斯達克綜合指數收漲7點，或0.09%，報8952點。

波音跌1.35%，報333美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低30點，而家得寶升0.6%，報220.67元，貢獻道指9點。

科技股方面，蘋果收市報284.27元，升0.09%，谷歌母公司Alphabet收市報1344.43元，跌0.45%，亞馬遜收市報1789.21元，跌0.21%，Facebook收市報205.12元，跌0.51%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報418點。德國DAX指數收跌0.14%，報13300點；法國CAC 40指數漲0.01%，報6029點；英國富時100指數收漲0.12%，報7632點。