近年動作頻頻的歲寶百貨（0312）公布，於今日終止向大信商用信託張鎮成出售富元國際（0542）13.2億股，並將沒收對方按金7656萬元。

歲寶百貨自去年10月找來前中海外（0688）主席郝建民加盟後，同年12月以每股0.225元收購富元國際的13.2億股或19%已發行股本，涉資2.97億元。

其後，在約半年後，即2019年6月26日公布，獲張鎮成以每股0.29元收購公司持有的13.2億股或19%富元國際股份，涉資3.828億元，較其原先收購價溢價28.9%。當時公司表示以往收購富元是因為公司擬發展及物色物業項目管理及發展之新商機，但其後在6月底獲張鎮成聯絡，卻為把握集團整體未來業務發展之其他新機遇，在已計及張鎮成提供的溢價及更有效重新分配內部資源的機會後，決定出售所持有的富元股份。

同樣在半年後，歲寶與張鎮成在交易的第一個最後截止日期或之前尚未完成交，最終終止售股交易，歲寶沒收了張鎮成的7656萬元作為沒收按金所產生的其他收益。

歲寶今日升3.17%，報1.3元，富元國際無升跌，報0.27元。

其他報道：

【模範企業】涉「跨省追捕醫生案」鴻茅獲「社會責任明星企業」

【企業動向】南航明年1月起退出天合聯盟

【公司業績】阿信屋母企CEC國際中期純利大增2.54倍至507萬元

【又係海航】海航13億人幣債今日到期

【仍破紀綠】貿易戰示威影響下 花旗香港收入按年升8%

【強迫勞動】Cotton On︰正調查其中國印刷供應商

【無意出售】傳出售抖音 路透引述管理層否認

【A股收市】滬指結束兩連跌 收漲0.67%

【專欄】政府催生黃色經濟圈

【股市向好】駿隆：2019年強積金 人均賺2.3萬