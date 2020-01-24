金管局今日表示，完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估，被指定為D-SIB的認可機構名單維持不變，分別是匯豐、中銀香港（2388）、渣打香港、東亞（0023）、恒生（0011）及工銀亞洲。

然而，雖然名單一樣，但個別銀行的資本規定有所調整。金管局把恒生銀行的「較高吸收虧損能力資本規定」(HLA資本規定)，由1.5%下調至1%，其HLA資本規定組別亦由組別2，調整至組別1。而渣打香港的HLA資本規定由1%上調至1.5%，其HLA資本規定組別亦由組別1，調整至組別2。

根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定(HLA資本規定)。HLA資本須以普通股權一級資本來滿足達到。HLA資本連同逆周期緩衝資本以延展《巴塞爾協定三》防護緩衝資本的方式實施，因此，一旦銀行的普通股權一級資本比率降至緩衝資本的延展範圍內，便可作出的酌情分派（包括股息、股份回購等）。此舉的效果是使SIB保留盈利，以提高監管資本。

具系統重要性銀行（SIB）是指一旦陷入困境或倒閉所產生的影響，會對金融體系以至更廣泛的經濟造成重大干擾的銀行。為針對SIB所帶來的額外風險，SIB會受制於特定的監管措施，包括額外資本要求，亦即上述的HLA資本規定。

HLA資本規定共分為5個組別，介乎1%至3.5%之間。但現時HLA資本規定最高的是匯豐，為2.5%，最高組別現時空置。