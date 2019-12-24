每到年底總不乏甚麼年度獎之類小圈子頒獎，例如內地一個中國中藥協會最近便舉辦了一個有關中國中藥企業社會責任的論壇，並頒發了相關獎狀。其中，內蒙古鴻茅藥業及公司副總裁鮑東奇獲得「2018年度履行社會責任明星企業」及「2018年度履行社會責任年度人物」兩項大獎。

原本這種新聞大家看過便算，但就算小圈子活動，這間鴻茅藥業是否有資格擔當企業社會責任，實在值得質疑，因為去年初弄得全國哄動的「跨省追捕醫生案」，主角正是這間公司。

2018年1月，廣州醫生譚秦東於網上發帖質疑鴻茅藥業的藥酒不是補藥，而是以有毒中藥提煉，結果鴻茅藥業所在地內蒙古烏蘭察布市涼城縣公安竟然穿州過省到廣州將譚秦東抓住再扣押到涼城縣。跨省追捕事件引起社會廣泛關注，鴻茅藥業更被質疑官商勾結及產品虛假宣傳。國家藥品監督管理局其後責成鴻茅藥業要對過去5年各地監管部門處罰其虛假廣告的原因及問題、藥品安全性等等對社會作出解釋；公安部亦責成內蒙古公安機關核查，同日內蒙古自治區人民檢察院通告，指令涼城縣人民檢察院將案件退回公安機關，譚秦東即日獲准保釋候審。雖然譚秦東關押97天後終被釋放，但證實患上創傷後遺症。

事後，譚秦東於微博向公司道歉，又因怕被秋後算帳而離開廣州，事件似乎就這樣告一段落，但仍留下大量疑團未解，例如譚秦東的道歉是礙於精神壓力還是確實誣告？涼城縣公安與鴻茅藥業是否官商勾結？鴻茅藥業是否產品違規？

事實上，就連官媒人民網也提出過疑問，指出鴻茅藥酒在過去10年，不完全統計「發布違法廣告達2630次，被全國25個省市食藥監部門列入違法廣告公告，移送工商行政部門查處99次，被10省市18次採取暫停銷售的行政強制措施」。

而這樣鬧出一宗哄動社會案件的企業，偏偏獲得年度社會責任明星大獎；甚至更諷刺是，文化和旅遊部辦公廳月前竟然還將鴻茅藥酒列為「國家級非物質文化遺產代表性項目保護單位」名單之一，如此榮耀背後，卻盡是未解疑團。

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