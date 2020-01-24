經營759阿信屋的CEC國際（0759）截至10月底的中期純利按年增加2.54倍至507萬元，每股盈利為0.0076元。集團期內收益為9.038億元，按年跌1.1%。

集團指出，由於期內出售一項零售業務自用物業獲482.2萬元入帳，帶動純利增長。零售業務方面，中期收入為8.63億元，按年升1.3%，經營溢利2088萬元，按年大增7.9倍，持有投資物業業務的經營虧損亦收窄至15.9萬元。

為控制成本，CEC國際期內共關閉6間759阿信屋，再新開9間分店，至10月31日止共經營182間分店。集團指出，本地零售市場面對內、外的不確定性影響，下半財年將採取更加審慎的態度小心經營業務，包括重新審視現時零售分店網絡的成本結構，或在將來停止續租部分租金過高的分店，再尋找位置合適、租金較便宜的店舖代替。

貨品方面，759阿信屋將進一步加強糧食類商品，引入更多種類的食米、麵類、意大利粉、罐頭等。另外，759阿信屋目前約8成之分店設有急凍陳列櫃，急凍肉類為發展重心之一，採購團隊亦積極與歐洲及北美洲的肉類供應商接洽，冀稍後可引進更多肉類選擇供顧客選購。

記者：蕭嘉聰

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