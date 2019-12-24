聖誕節前夕，港股只有半日市，港股成交金額319億元，較上日全日減少51.21%，而較昨日午市亦少11.3%。恒指亦窄幅波動，低開4點後，最多升14點，低位則跌113點，全日波幅只有128點。

港股收市跌42點或0.15%，報27864點；國指跌16點或0.15%，報11035點。不過，大市走勢上，出現10天線(27600點)升穿250天線(27515點)的黃金交叉。

內地減關稅進口更多肉類，萬洲（0288）升1.14%，收報8.01元，是升幅最大的藍籌。內地明年起降進口奶粉稅率，市場憂競爭加劇，蒙牛（2319）跌1.72%，收報31.4元，是跌幅最大的藍籌。

中移動（0941）升0.86%，收報64.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；受定點降準影響，建行（0939）跌0.75%，收報6.63元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

央視報道，國務院總理李克強表示，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，內銀股個別發展，藍籌普遍向下，工行（1398）跌0.5%，收報5.94元；建行（0939）跌0.75%，收報6.63元；交行（3328）無升跌，收報5.5元；中行（3988）無升跌，收報3.33元；而中小型則向上，江西銀行（1916）升0.97%；晉商銀行（2558）升0.6%。

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