駿隆強積金顧問指，12月環球股市向好，令強積金回報表現報捷，每人平均賺5550元，截至12月17日平均每人賺23070元，99%成份基金均錄得正回報，最高更達35.4%。

駿隆亦發現，高收費基金跑贏低收費基金。截至11月底，市場平均開支比率(FER)為1.51%，最高為3.38%與最低的0.45%，相差逾6倍，但在截至12月17日低，較高收費基金的投資回報表現平均比較低收費基金為佳，其中較高收費基金 (高於1.51%)的投資回報達13.4%，而低收費基金(低於1.30%)則為7.35%。

「懶人基金」回報高過混合資產基金。今年「懶人基金」中的核心累積基金的投資回報跑贏所有傳統混合資產基金，駿隆執行董事王玉麟指，今年美歐股債向好，造就「懶人基金」不俗回報。

2019年最高投資回報五大強積金成份基金，分別是中銀保誠的「我的中國股票基金」，回報率35.35%；其後分別是萬通的「大中華股票基金」、信安（亞洲）的「信安動力大中華股票基金」、銀聯信託的「安聯東方太平洋基金單位 A」以及萬通的「美國股票基金股票」，回報率分別為34.66%、31.67%、30.95%、29.27%。

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