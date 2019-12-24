聖誕節前夕港股下午休市，港股今早低開4點或0.02%，報27901點，成交金額12億元；國指今早低開15點或0.15%，報11036點。

長實集團（1113）升1.18%，報55.55元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.37%，報108元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.02%，報64.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；建行（0939）跌0.45%，報6.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

央視報道，國務院總理李克強表示，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，以降低實際利率和綜合融資成本，以明顯緩解企業融資難、融資貴問題。內銀個別發展，表現最好的是中信銀行（0998）開市報4.69元，升0.21%；招商銀行開市報40.2元，升0.12%；表現最差的是郵儲行（1658）開市報5.3元，跌0.7%。其他藍籌內銀方面，工行（1398）跌0.34%，報5.95元；中行（3988）跌0.3%，報3.32元。

都市麗人（2298）發盈警及轉型計劃，擬為轉型計劃撥備逾10億元人民幣，預期截至今年底的財年轉蝕，除稅後虧損不少於9.8億元人民幣，2018財年除稅後溢利為3.78億元人民幣。開市報1.04元，無升跌。

彭博報道，ESR Cayman（1821）擬分拆韓國資產上市，並以房地產投資信託基金（REITs）上市，初步預期集資5億美元（約39億港元）。開市報17.38元，無升跌。

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