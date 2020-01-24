貿易緊張局勢緩和，中國亦宣布減進口關稅，加上波音公司罷免行政總裁Dennis Muilenburg，刺激股價上升，美股三大指數向上，其中，納指、標普500指數亦再創新高。道指高開36點後，最多升127點。

道瓊斯工業平均指數收漲96點，升幅0.34%，報28551點。標普500指數收漲2點，升幅0.09%，報3224點。納斯達克綜合指數收漲20點，或0.24%，報8945點。

波音升2.9%，報337.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻64點，而迪士尼跌1.5%，報144.68元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報284元，升1.63%，谷歌母公司Alphabet收市報1350.63元，跌0.04%，亞馬遜收市報1793元，升0.36%，Facebook收市報206.18元，跌0.05%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報418點。德國DAX指數收跌0.14%，報13300點；法國CAC 40指數漲0.14%，報6029點；英國富時100指數收漲0.55%，報7623點。