都市麗人（2298）發盈警及轉型計劃，擬為轉型計劃撥備逾10億元人民幣（下同），預期截至今年底的財年轉蝕，除稅後虧損不少於9.8億元，2018財年除稅後溢利為3.78億元。

今次的撥備包括預期集團在可見未來向加盟商及零售客戶銷售過期存貨面臨實際困難，一次性撇減約6.5億元至7億元的存貨﹔為應對轉型計劃，一次性豁免主要客戶拖欠的金額，合共約3.1億元至3.5億元；及關閉集團多間虧損的零售店鋪，產生被沒收按金、撇減樓宇裝修以及各種員工遣散成本等多項成本合共約2000萬元及3000萬元。

集團指，為改善業務表現，已於今年8月委任前adidas大中華區商業高級副總裁蕭家樂為行政總裁及其他高級管理人員，領導及帶動策略措施，並加強執行能力及效率﹔同時又聘任波士頓諮詢公司，以檢討業務策略、品牌營運模式及存貨管理，並協助制定及實施集團的業務策略。

在11月及12月，董事會與蕭家樂等討論轉型計劃，並或將採取投資於品牌和產品開發、打造更好的分銷渠道等行動，當中包括於今年12月聯合新代言人、內地明星關曉彤推出「做自己的偶像」為主題的新商業廣告，以推廣新設計的優質產品。

集團於第四季度開設以「家庭理念」為主題的購物中心門店和於12月以全新的形象開設第7代貼身衣物門店﹔同時加強對電商渠道的投入力度和拓展業務版圖至國內低線城市以填補市場缺口；及嚴控成本和削減非必要的費用。

集團又提到，新廣告和新形象門店受到消費者的接受，因此在可預見的未來將加大力度推出更多新廣告

和開設更多新形象門店。

都市麗人又在公告內提到，現時因經濟及內地經濟及內部需求放緩令其業務活動面臨逆境，拖累消費行業及營運表現。現有運營模式過去能夠令其迅速擴張行銷網路，搶佔市場份額，成為中國貼身衣物行業的領導者，然而現已未能對行業在銷售渠道多樣化、產品品質和產品組合等各方面的結構調整作出迅速反應。

同時，過往的快速擴張導致自營門店和加盟商門店庫存增加。此外，集團以前所採用的某些業務策略，如專注於快時尚性感的貼身衣物產品，未能滿足客戶不同的需求，令店效和盈利能力受到不利影響，並導致集團及其加盟商的財務狀況轉弱。董事會了解，許多經銷商很難僅透過自身改善內部經營來解決這一狀況。

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