早前粵港澳大灣區有意推出「跨境理財通」，令內地投資者亦可購買香港及海外市場產品。投資基金公會主席李錦榮表示，與監管機構溝通、探索基金納入理財通將是明年公會任務之一，惟現期的設想仍「非常初步」。他續指，亦會繼續改良中港基金互認計劃（MRF），希望可推進非香港成立、但受香港認可的基金，亦能夠納入MRF計劃。

李錦榮表示，「理財通」基金交易若可開通，相信基金在贖回時將會再回到內地資金池，因此不會出現外界擔憂資金流失的問題。

至於「理財通」具體如何操作，是雙向或局部，李錦榮表示，現時討論仍為時過早，暫時未有產品設計，仍處於與會員溝通階段。但他表示，香港現時已經有不少「單向」產品，可供其購買內地基金，只是內地投資者在購買國際基金上選擇較少。

他補充，若「理財通」可實施，預計將會按照內地現行慣例，由內地銀行或合資格外國大行銷售香港或海外基金。

此外，李錦榮亦表示，公會希望建議有關擴大MRF計劃涵蓋範圍，由在香港設立的基金進一步至香港認可的基金，惟該提議亦暫未呈交監管機構，仍正與會員公司商榷細節。他表示，若可將標準推進為「香港認可」，將能夠提供更多選擇予內地投資者。

不過他續指，即使未來可以擴大MRF互認安排的範圍，亦需要在服務方面加強專才的培訓，令內地投資者對香港基金具一定認識。

記者：馬迪帆

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