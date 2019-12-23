香港基金公會發布報告，顯示今年首10個月本港零售基金大舉流出股票，流入債券。報告顯示，零售基金源自香港投資者部分中，股票基金錄得44億元淨流出，較去年淨流出增1.37倍；債券基金則錄得246.7億美元淨流入，去年同期則淨流出60.5億美元，顯示今年明顯受投資者青睞。

總額方面，因受債券基金帶動，期內零售基金總計錄得淨流入154億美元，按年飈近21倍。總銷售額表現亦與去年相若，錄得795億美元，按年微跌1%。

股票基金現「撤資潮」，期內港股基金淨流出2.6億美元，中國股票基金則流出近8億元。以銷售額而言，港股基金僅錄得近6億元銷售，按年跌五成。

今年股票基金銷售亦呈淡市，截至10月，股票基金銷售僅錄得年度零售基金銷售約16%，是過去14年佔比最小的一年，去年則佔總銷售逾三成。

被問及本地局勢是否造就部分股票基金「走資」情況，投資基金公會主席李錦榮表示，未見到基金流入有明顯縮回，更似是正常資產配置。他解釋，市況較為波動下，投資者轉而尋求穩定收益，如債券基金。

雖然今年恒指積弱，但環球股市回報不俗，美股更越升越有。對於基金投資者仍撤資股市現象，李錦榮認為，是因為零售投資者更易受大市氣氛影響。

他表示，相信隨英國「脫歐」推進、貿易戰第一階段協議簽訂，部分投資者會再度增加股票有關投資，但未必是通過股票基金，亦可能是通過多元資產配置，或平衡基金等方式。

投資基金公會行政總裁黃王慈明則強調，今年環球基金市場都出現股票基金流出情況，香港並非特例。

記者：馬迪帆