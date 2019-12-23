人民銀行公布第四季銀行家問卷調查報告，銀行對宏觀經濟熱度指數為30.7%，比上季下降3.3個百分點，連續第二季下跌，其中，有40.0%的銀行家認為當前宏觀經濟「偏冷」，比上季增加6.6個百分點；58.7%的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季減少6.7 個百分點。對明年首季，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為34.4%，高於今年第四季的3.7個百分點。

調查顯示，貸款總體需求指數為65.3%，比上季降低0.5個百分點，按年則提高2.3個百分點。按個別行業，製造業貸款需求指數為59.2%，比上季提高0.2個百分點；基礎設施貸款需求指數為60.6%，比上季提高0.3個百分點。按企業規模，大型企業貸款需求指數為54.9%，比上季提高0.5個百分點；中型企業為57.1%，與上季持平；小微企業為69.6%，比上季降低0.6個百分點。

反映銀行家對貨幣政策鬆緊看法的貨幣政策感受指數為55.1%，比上季提高0.6個百分點，按年提高2.0個百分點。其中，有15.0%的銀行家認為貨幣政策「寬鬆」，比上季增加2.0個百分點；80.2%的銀行家認為貨幣政策「適度」，比上季減少2.7個百分點。對下季度，貨幣政策感受預期指數為61.1%，高於第四季6個百分點。

對於銀行業，銀行業景氣指數為70.7%，比上季提高0.5個百分點，按季提高2.1個百分點。銀行盈利指數為67.6%，比上季提高0.9個百分點，按季提高1.9個百分點。

記者：歐陽偉昉

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