國務院昨日公布支持民企的文件，在28條意見中，除了重申進一步擴大市場准入、落實更大規模減稅降費、進一步幫助民企解決融資難之外，文件亦就保障民企和商人合法財產給予了意見。

意見提出，要全面落實放寬民企市場准入的政策措施，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。同時，支持民營企業以參股形式展開基礎電信運營業務，以控股或參股形式展開發電配電售電業務。

稅費方面，意見要求切實落實更大規模減稅降費，實施好降低增值稅稅率、擴大享受稅收優惠中小企範圍、降低社保費率等政策，以降低企業負擔。

就融資難的問題，意見指出，要完善民企直接融資支持制度，完善股票發行和再融資制度，提高民企首發上市和再融資審核效率；積極鼓勵符合條件的民企在科創板上市。同時也要健全銀行業金融機構服務民企體系，支持發展以中小企為主要服務對象的中小金融機構；鼓勵銀行提前主動對接企業續貸需求，進一步降低民企綜合融資成本。

文件也就企業保障提出意見，要求建立健全平等保護的法治環境，保護民企和商人合法財產。要嚴格按照法定程序去採取查封、扣押、凍結等措施。意見亦提出應該依法區分違法所得、其他涉案財產與合法財產，嚴格區分企業法人財產與股東個人財產，嚴格區分涉案個人財產與家庭成員財產，持續甄別糾正侵犯民企和商人人身財產權的冤假錯案。

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