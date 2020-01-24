假期前夕，港股成交明顯減少，而大市亦在升穿28000點之後收窄升幅。今早市場承接上周五中美領導人通話的利好而高開153點，但已成為全日高位，雖然內地減稅的消息，但大市無以為繼，其後更曾倒跌最多41點，低見27830點。

恒指收市升35點或0.13%，報27906點，成交金額654億元，較上日減少29.93%，；國指升22點或0.2%，報11052點。

國務院公布調整多種商品進口關稅，包括對糖尿藥原料實施零關稅，藥股向上，中生製藥（1177）升2.42%，收報11.02元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）升2.08%，收報18.62元。

聯通（0762）全日保持跌幅最大藍籌之席，收市跌1.1%，報7.17元。聯通上周公布，11月移動出賬用戶淨減85.6萬戶，累計用戶3.21億戶。其中，4G用戶淨增182.7萬戶，累計用戶達2.54億戶

騰訊（0700）計劃增加明年在歐洲投資至逾100億美元（約780億港元），未來3年在歐洲創造2000至3000個職位，收市升0.69%，收報377.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點。

友邦（1299）跌0.88%，收報79.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

聯交所上周五連環向創板股出手，東方匯財證券（8001）今日公布，聯交所通知開展取消其上市地位，股份早市急挫近兩成，報0.145元，曾低見0.14或跌22.7%，收市報0.148元，跌18%﹔深圳市明華澳漢科技（8301）則被聯交所要求停牌，最多曾跌49%，低見0.06元，收市報0.074元，跌37.8%。

美國總統特朗普稱正安排第一階段貿易協議的「正式簽署」，貿易股個別發展，萬洲（0288）升1.93%，收報7.92元；申洲國際（2313）升1.86%，收報109.5元；創科實業（0669）跌0.32%，收報62.5元；瑞聲（2018）升0.61%，收報65.45元；舜宇（2382）跌0.51%，收報137.9元。

內房個別發展，藍籌股表現較差，潤地（1109）跌0.27%，收報37.1元；碧桂園（2007）升0.5%，收報12.1元；中海外（0688）升0.51%，收報29.75元。相反，不少非藍籌內銀曾創52周高，例如融創（1918）、美的置業（3990）、中海外（0081）、龍湖（0960）、綠城中國（3900）。

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