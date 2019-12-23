據匯豐員工透露，位於中環的匯豐總行，部分員工今日較早時收到口頭通知，因應公司附近晚上有公眾活動，可提早於3時下班，但位於總行的分行仍會如常營業。

民間發起今日晚上7時於中環愛丁堡廣場集會，反對警方凍結「星火同盟」資產並促撤回政治檢控，集會較早前已獲警方發出不反對通知書。「星火同盟」4名成員上周四被捕，引發網民發起連串抗議行動，其中上周五「中環和你Lunch」行動，近百人於皇后像廣場聚集，大部分參加者戴上口罩，中環匯豐總行地面前後出入口均落閘，有職員在門外貼出告示，指示可供使用的出入口位置。

「星火同盟」基金戶口上月被匯豐銀行停用，匯豐上周五表示關閉帳戶的整個過程與警方前日的拘捕行動無關。消息人士稱，匯豐絕無主動聯絡警方，也沒有報警。不過，有警方消息人士則稱，調查源於匯豐發現戶口出現異常提存而按機制通知當局。本報向警方查詢案件是由匯豐主動聯絡警方，抑或是警方主動調查，警察公共關係科口頭回覆稱對案件「無補充」。

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