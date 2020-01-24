本港金融科技公司TNG海外支付平台被捲入訴訟！TNG去年10月宣布收購跨境支付平台Tranglo，部分Tranglo股東不滿TNG阻礙業務營運，近日向TNG提出起訴。起訴人更披露，TNG曾在2017年9月宣布完成A輪融資，籌集得1.15億美元（約8.97億港元），一度成為本港初創企業最大宗A輪融資，但事實上這筆資金從未兌現。

此訴訟由合共持有Tranglo 13.6％股權的Impiro Asia及Mohammad Hassan Rasheed Gharaybeh共同提出。起訴人指，由一系列嚴重阻礙業務營運的事件引起，其中包括TNG金融科技集團拒絕Tranglo已批准的融資計劃，同時無理地延遲與新的銀行合作夥伴簽約，所以向TNG提出起訴。

TNG曾在2017年9月宣布完成A輪融資，集得1.15億美元（約9億港元），一度成為本港初創企業最大宗A輪融資，但事實上TNG創辦人江慶恩於2019年4月8日在發送給馬來西亞國家銀行的電郵中承認，這筆資金從未兌現。

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