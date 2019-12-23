上星期一（16日）正式接受申請、中小企融資擔保計劃下最新「九成信貸擔保產品」，商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示，推出一星期以來已見正面反應。

按證公司執行董事兼總裁李令翔表示，有中小企上周四（19日）已提取款項，形容批核速度非常快。按證公司向銀行了解後，得知至今已有30多宗申請，約10宗已提交按證公司，並已成功批出5宗。李令翔補充，今次計劃由收到申請至批核，承諾3日內不論結果成功與否，均有答案。另外，現時有5間大型銀行接受申請。而經了解後，另有20多間銀行表示有興趣參加計劃。

邱騰華表示，香港經濟受壓，中小企一直面對信貸擔保問題。原有的八成信貸計劃，在過去10個月內申請及批核款項增加6至7成，總信貸額達到700億元。今次推出九成信貸擔保，明白部份中小企開業時間較短，過去的八成信貸擔保較難成功，希望該計劃由政府提供330億港元信貸保證承擔額，能夠擴大受資助的企業，例如第一間獲批的公司規模只有幾人。他認為，中小企除了考慮本身生意之外，資金就是面對最大的問題，認為相關計劃可幫到年資不長的企業紓緩資金的問題。

邱騰華又指，計劃已有八成及九成的擔保產品，以回應很多業界訴求，如果再增設擔保十成的產品，涉及政府公帑，亦需要考慮風險因素，銀行初步反應等。

其他報道：

【火燒連環船】國儲能源債務違約 港集友工銀受牽連

【創板DQ令】東方匯財、明華科技被要求退市及停牌 分別挫兩成及35%

【刺激經濟】政府5000萬助旅遊業推廣綠色旅遊 為期半年

【港股午市】港股曾升穿28000點 半日升17點 藥股向上

【火燒連環船】國儲能源債務違約 港集友工銀受牽連

【啤殼降溫】GEM板新股數量7年低 上市公司爆逃亡潮

【手機開戶】8銀手機開戶 7未能辨識新身分證 科技界：沙盒測試需時

【擴大進口】國務院：調整多種商品進口關稅 糖尿藥原料實施零關稅

【A股開市】三大指數全線低開 滬指開市失守3000點

【港股開市】中國減關稅 恒指高開153點

【開市焦點】中美領導人通話 港股ADR升11點