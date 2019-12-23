聯交所上周五連環向創板股出手，東方匯財證券（8001）今日公布，聯交所通知開展取消其上市地位，股份早市急挫近兩成，報0.145元，曾低見0.14或跌22.7%﹔深圳市明華澳漢科技（8301）則被聯交所要求停牌。

東方匯財證券公布，聯交所通知開展取消其上市地位，主要因其創辦人兼執董林樹松近年出售其持有股權後，令聯交所關注全部原有業務並非可行及可持續；新業務並無證明其可行性及可持續性；以及公司無表明有足夠資產令其可從事可行及可持續之業務。

東方匯財證券原有主要業務包括經紀業務、包銷及配售業務、孖展融資業務及放貸業務，當中聯交所基於經紀業務、包銷及配售業務、孖展融資業務已逐步減少低營運水平，放貸業務則因客戶群小及依賴董事及員工轉介而有欠實在。

東方匯財證券須提交復牌建議，以證明其擁有創業板上市規則規定的足夠業務運作及資產水平，倘未能提交可行的復牌建議，聯交所將開展取消公司之上市地位。集團亦有權於明年1月3日或之前要求創業板上市委員會覆核該決定，若集團無提覆核則股份將自明年1月6日起停牌。

明華科技方面，集團指聯交所認為公司未能據創業板上市規則維持足夠營運水平或擁有足夠價值的資產支持其營運，以保證股份得以繼續上市，故決定據創業板上市規則暫停股份買賣。

明華科技主要於中國從事卡類業務及酒類產品貿易，但聯交所認為集團於出售兩間主要營運附屬公司及其所有生產設施後已停止原有卡類及非卡類產品的製造及貿易，而其餘卡類應用系統及新應用程式開發服務貿易的經營規模較小，於今年上半年及第三季分別錄530萬元及零收益，認為未能證明如何改善及增強卡類業務的盈利能力及經營規模﹔同時集團的酒類業務經營規模較小、缺乏針對少數客戶的主要酒類產品種類、營運嚴重依賴主要股東及錄得最少的分部溢利，聯交所對酒類業務的可行性及可持續性甚為擔憂。

明華科技同樣可於明年1月3日前提覆核，若無提覆核則於6日起停牌。集團指正對該決定進行內部審閱及審議，同時亦與其專業顧問討論，並將積極考慮提交將該決定轉交創業板上市委員會進行覆核的覆核要求。股份今日急跌35.3%，報0.077元，曾低見0.06元或跌49.6%。

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