恒指升17點，收報27889點，成交金額360億元。美股續創新高，港股今早高開後回順，28000點關口得而復失，維持拉鋸局面。2線手機設備股向好，通達（0698）、信利（0732）升14.3%及6.1%。阿里跟隨美股破頂升近1%。醫藥股向好，石藥（1093）及中生製藥（1177）均升約2%。

藥股今年表現亮麗，但每次出現帶量集採都受壓，而近期醫保藥物談判更將大量新藥的價格壓得很低，政策風險令股價顯著調整。但中線技術走勢並未轉差，例如石藥（1093）在醫保談判後跌至20周線便反彈，大勢仍然偏好為主。

石藥上周五公布，其自主研發的創新藥玄寧，通過美國食品藥品監督管理局（ FDA ） 新藥上市申請，用於治療高血壓，是中國醫藥企業首個獲FDA 完全批准，且不需額外開展其他臨床試驗的創新藥。玄寧較現時市面的降血壓藥有劑量少、效果明顯及副作用較少的優勢。以抗血壓藥市場年銷量高達330億美元，有條件成為石藥的一個新增長點。若股價稍為回順至18元附近可收集。

張兆聰

明報首席評論員

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