商務及經濟發展局局長邱騰華聯同署理環境局局長謝展寰及旅遊業議會主席黃進達，上午會見傳媒公布最新刺激旅遊業的綠色生活本地遊措施。邱騰華表示，從明年1月1日開始，政府將提供5000萬元資助推廣綠色生活本地遊，為期6個月。

邱騰華指，每間本地持牌旅行社每接待一名本地旅客可獲100元資助，旅行社最多可獲得5萬元資助上限。根據計劃，旅行團需前往指定的綠色景點，並要提供交通、食肆安排及聘用導遊。他期望，計劃可協助旅遊界並推廣綠色生活。

署理環境局局長謝展寰則稱，指定綠色景點包括環保署與漁護署轄下的天然島嶼、地質公園、郊野公園等。他表示，旅行社需遵守一定環保守則，實踐愛護環境，令參與者注重環保，如不食用瀕危物種；鼓勵旅友自備水樽等。

旅遊業議會主席黃進達認為，相信旅行社獲得資助後會調節遊行團團費，會以比現時本地團吸引的價錢，去吸引市民參加，不過實際情況要由旅行社決定。他又稱，由於訪港旅客減少，相信會有不少旅行社參與計劃。

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