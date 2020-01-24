聖誕假期前，港股曾升穿28000點關，高見28024點，升153點或0.55%，見今年7月31日27939點後新高，港股半日升17點或0.06%，報27889點，成交金額360億元；國指升6點或0.06%，報11036點。

國務院公布調整多種商品進口關稅，包括對糖尿藥原料實施零關稅，藥股向上，中生製藥（1177）升2.23%，收報11元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）升1.86%，收報18.58元。

聯通（0762）公布，11月移動出賬用戶淨減85.6萬戶，累計用戶3.21億戶。其中，4G用戶淨增182.7萬戶，累計用戶達2.54億戶，聯通半日跌1.93%，收報7.11元，是跌幅最大的藍籌。

中國銀保監會稱允許符合條件的銀行理財投資股票，建行（0939）升0.6%，收報6.66元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；其他內銀方面，工行（1398）曾創52周高後倒跌，半日跌0.17%，收報5.97元；交行（3328）升0.73%，收報5.52元；中行（3988）升0.6%，收報3.33元。

匯控（0005）跌0.41%，收報60.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

阿里巴巴（9988）穩定價格期結束，並全數行使超額配售權，涉及7500萬股。半日收報208.8元，升0.87%，創新高。

瑞信報告指出，由於習近平訪澳，澳門加強邊檢及交通管制，估計12月賭收會按年跌15%至20%，並拖累第四季整體賭收，可幸是這並非結構的改變，相信當地市况隨習近平返京後，會逐步回復正常。濠賭股方面，金沙中國（1928）升1.14%，收報40.05元；銀娛（0027）升0.72%，收報56.05元。

國際家居零售（1373）公布2019年中期業績，純利倒退1.4%，至4813.5萬元，收入升7.2%，達11.6億元，派中期息5.5仙，去年同期為5.3仙。半日收報1.82元，升1.67%。

金山軟件（3888）公布，分拆「金山雲」到美國上市，除在美發售集資外，亦會向股東實物分派美國存託股份。半日收報18.42元，升1.09%。

美國總統特朗普稱正安排第一階段貿易協議的「正式簽署」，貿易股個別發展，萬洲（0288）升1.67%，收報7.9元；申洲國際（2313）升0.93%，收報108.5元；創科實業（0669）升0.48%，收報63元；瑞聲（2018）升1.23%，收報65.85元；舜宇（2382）跌0.94%，收報137.3元。

內房個別發展，藍籌股表現較差，潤地（1109）跌0.81%，收報36.9元；碧桂園（2007）無升跌，收報12.04元；中海外（0688）跌0.17%，收報29.55元。相反，不少非藍籌內銀曾創52周高，例如融創（1918）、美的置業（3990）、中海外（0081）、龍湖（0960）、綠城中國（3900）。

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