匯豐的手機開戶是目前唯一能同時支援新舊版智能身分證的銀行，其手機App頁面清晰顯示，客戶可選擇「新一代香港身份證」。

首家虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）上周宣布試業，賣點之一是5分鐘手機開戶，有望成為開戶時間最短的銀行。傳統銀行嚴陣以待，為應對虛銀帶來的挑戰，近兩年已有8家銀行推出手機開戶服務，但據本報記者測試，發現大部分銀行目前均不支援新智能身分證持有人開戶，8家之中僅匯豐可以辨識到新一代香港智能身分證。

目前推出手機開戶的8家傳統銀行，包括早於去年率先推出服務的信銀國際及渣打香港，及後至今年9月起，東亞（0023）、工銀亞洲、星展、花旗和匯豐再相繼推出服務；大新銀行（2356）亦於今年初宣布推出手機開戶，但客戶仍須於開戶後到分行完成身分認證程序。現時除申請匯豐戶口，一些高齡及已更換新一代智能身分證的用戶，仍需前往銀行分行辦理開戶。至於眾安銀行，發言人稱該行能同時支援新智能身分證。

首家虛銀眾安：能支援新智能身分證

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，據其了解，匯豐現已應用新的防偽技術系統，其中包括3D等技術，加上該行已經與相關執法機構溝通，因此能在技術上辨識新智能身分證。至於現時其他未能支援的銀行，他指銀行「遲早都要做」，主要視乎銀行是否有足夠資源支持有關技術，其次是銀行是否有意識去發展。

由於新一化智能身分證具備更強的防偽特徵，加上其表徵設計有分別，例如新晶片的位置轉換等，方保僑表示，銀行若要驗證新智能身分證，均需要一段時間來作沙盒測試，因此推出時間不一實屬正常。

本報記者向上述銀行查詢，當中東亞及星展分別回應稱，預計於明年首季支援客戶以新智能身分證開立戶口；渣打及花旗亦稱計劃於明年推出有關服務；而信銀國際表示該行現已進入測試階段。

金管局：僅收兩宗手機開戶服務投訴

政府在去年便宣布全民換領新智能身分證計劃，港人按出生年份或人口組別，分階段於2018年11月26日起更換新身分證，首階段主要以高齡人士為主包括1955年起出生的本地居民，目前已開始第二階段換領。金管局發言人回覆稱，截至目前為止，當局只收到2宗關於手機開戶服務的投訴，內容主要涉及開戶過程中的客戶體驗。

方保僑稱，現時手機開戶的身分驗證主要依靠其信貸資料庫，以核實客戶的身分訊息，但隨着虛擬銀行快將推出服務，各機構包括傳統銀行或將更廣泛運用數據，因此他認為，政府及銀行業界需要推動專業資訊機構平台（KYCU），即利用中央資料庫辨別客戶身分，以保障其個人資料及隱私。

明報記者 溫藹紅