新華社報道，國務院關稅稅則委員會近日印發通知，自2020年1月1日起，調整部分商品進口關稅。

為積極擴大進口，1月1日起，將對850餘項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，適度增加國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉、冷凍鱷梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率；為降低用藥成本，促進新藥生產，對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；為擴大先進技術、設備和零部件進口，支持高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵、多元件集成電路存儲器、大軸膠片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率；為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。

另外，又將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率。其中，進一步降稅的有中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳大利亞、韓國、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定。

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