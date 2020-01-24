國務院關稅稅則委員會印發通知，自2020年1月1日起，中國將對850余項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。港股今早高開153點或0.55%，報28024點，成交金額21億元；國指今早高開34點或0.32%，報11064點。

創科實業（0669）升2.39%，報64.2元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌0.67%，報5.94元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。友邦（1299）升2.19%，報81.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點。

中美領道人上周五以電話討論貿易協議，貿易股個別發展，萬洲（0288）無升跌，報7.77元；申洲國際（2313）升0.47%，報108元；創科實業（0669）升2.39%，報64.2元；瑞聲（2018）升0.85%，報65.6元；舜宇（2382）升0.79%，報139.7元。

阿里巴巴（9988）穩定價格期結束，並全數行使超額配售權，涉及7500萬股。開市報209元，升0.96%。

聯通（0762）公布，11月移動出賬用戶淨減85.6萬戶，累計用戶3.21億戶。其中，4G用戶淨增182.7萬戶，累計用戶達2.54億戶。聯通跌0.28%，報7.23元

瑞信報告指出，由於習近平訪澳，澳門加強邊檢及交通管制，估計12月賭收會按年跌15%至20%，並拖累第四季整體賭收，可幸是這並非結構的改變，相信當地市况隨習近平返京後，會逐步回復正常。濠賭股方面，金沙中國（1928）升1.01%，報40元；銀娛（0027）跌0.09%，報55.6元

國際家居零售（1373）公布2019年中期業績，純利倒退1.4%，至4813.5萬元，收入升7.2%，達11.6億元，派中期息5.5仙，去年同期為5.3仙。開市報1.87元，升4.46%。

金山軟件（3888）公布，分拆「金山雲」到美國上市，除在美發售集資外，亦會向股東實物分派美國存託股份。開市報18.7元，升2.6%。

捲入中國特務案的本港上市公司中國趨勢（8171）公布，於今日向一家名為藍色天使（控股）的離岸註冊公司轉讓旗下一家從事節能技術業務公司的兩成股權，作價2280萬元，並指售價相當於其當初取得的待售股份成本。根據資料，藍色天使與向心另一家上市公司中國創新投資（1217）共同持有一家名為藍色天使（香港）的投資公司，或為中國趨勢的關連方。中國趨勢開市報0.01元，無升跌。中國創新投資開市報0.011元，跌8.3%。

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