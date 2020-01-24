中美領道人上周五以電話討論貿易協議，美國總統特朗普稱正安排第一階段協議的「正式簽署」，加上美國經濟數據利好，刺激美股向上，港股ADR則升11點或0.04%。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報375.44元；匯控（0005）跌0.17%，折合報60.65元；建行（0939）升0.06%，折合報6.62元。

今日焦點股份可留意：

中美領導人電話討論貿易協議，留意貿易股。

阿里巴巴（9988）穩定價格期結束，並全數行使超額配售權，涉及7500萬股。

聯通（0762）公布，11月移動出賬用戶淨減85.6萬戶，累計用戶3.21億戶。其中，4G用戶淨增182.7萬戶，累計用戶達2.54億戶。

瑞信報告指出，由於習近平訪澳，澳門加強邊檢及交通管制，估計12月賭收會按年跌15%至20%，並拖累第四季整體賭收，可幸是這並非結構的改變，相信當地市况隨習近平返京後，會逐步回復正常。

國際家居零售（1373）公布2019年中期業績，純利倒退1.4%，至4813.5萬元，收入升7.2%，達11.6億元，派中期息5.5仙，去年同期為5.3仙。

金山軟件（3888）公布，分拆「金山雲」到美國上市，除在美發售集資外，亦會向股東實物分派美國存託股份。

捲入中國特務案的本港上市公司中國趨勢（8171）公布，於今日向一家名為藍色天使（控股）的離岸註冊公司轉讓旗下一家從事節能技術業務公司的兩成股權，作價2280萬元，並指售價相當於其當初取得的待售股份成本。根據資料，藍色天使與向心另一家上市公司中國創新投資（1217）共同持有一家名為藍色天使（香港）的投資公司，或為中國趨勢的關連方。