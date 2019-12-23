港股本周只有3個交易日，節日氣氛濃厚，加上大市尚未突破近月反覆格局，市場又缺乏焦點或領軍主題，預料短線料陷入僵局。不過，大市成交保持活躍，好友隨時趁淡靜市况突襲，向上突破，為明年初向好鋪路，因此不宜過淡。

恒指上周延續升勢，周中升至27,970點回軟，周五收報27,871點，全周升183點或0.66% ；國指強勢升1.77%。大市日均成交905億元，高於60天平均一成半多。恒生中型股、小型股指數上周分別升0.35%、0.80%，表現與恒指相若。

據《明報》港股數據庫，周五升跌比率45比55，升逾3%佔上升股份半成多，跌逾3%佔近一成半；上周有4日跌多升少，跌多的日子約五六成股份下跌，規模不算太大，趨勢偏軟，或大市已率先回氣。全周計，升跌比56比44，整體較多股份上升。

恒指逼兩萬八關口 升勢放緩

恒指逼近兩萬八關口，升勢放緩，短線有機會升破關口，但關鍵是8月至今的上升通道頂部（約28,300點）。後市將再一次受制通道頂部後掉頭向下，就如9月中或11月上旬升至頂部回落，抑或可以向上突破，尚待確認。短線調整守住通道中軸約27,200點。

中短線向好寬度超買，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例高居於約九成水平不下，高於50天線比七成水平上落；趨勢寬度的表現比11月份的時候好，有利後市向上尋頂格局。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有近四成下跌，汽車及相關跌逾3%明顯受壓，其次燃氣供應跌近2%，剩餘的跌幅少於1%。上升行業中，有逾六成的升幅超過1%，表現跑贏恒指，向好的居多，但行業股份參差。

上周沒持續強勢行業

中資電力上周升近3%，勝過一眾行業，但行業上升的股份不足七成；其次綜合企業、中資金融、原材料升約2%，前兩者約七成股份上升，升勢相對全面。不過，上周表現較佳的行業，大部分升幅來自周二，之後回軟。

上周五本地股份如零售、地產、房託升近1%，佔據升幅榜首三位，全周分別升1.27%、跌0.26%、升0.52%表現一般。上周沒有持續強勢行業。

信証倘守住16.5元 短線仍看好

短線入市依然以個別走勢改善為主，如上周提到率先向上突破中信証券（6030），回落若可守住16.5元，短線仍可以看好。

[劉思明 數據尋寶]