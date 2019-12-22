捲入中國特務案的本港上市公司中國趨勢（8171）公布，於今日向一家名為藍色天使（控股）的離岸註冊公司轉讓旗下一家從事節能技術業務公司的兩成股權，作價2280萬元，並指售價相當於其當初取得的待售股份成本。根據資料，藍色天使與向心另一家上市公司中國創新投資（1217）共同持有一家名為藍色天使（香港）的投資公司，或為中國趨勢的關連方。

中國趨勢及中國創新投資主席均為向心。而中國趨勢早在2011年經由中國創新投資介紹，向丁一寧旗下的Joy China收購從事節能技術業務的Full Smart Asia 權益，作價2.28億元，當時公司是先付按金1140萬元，以及向丁一寧發行可換股債券償付1.1374億元及發行償付餘下金額1.0286億元的承兌票據支付。其後於2011年12月，集團改與Joy China訂立補充協議，並改為將訂金2280萬元轉為20%銷售股份。

據本報翻查中國創新投資的年報及查冊所得，中國創新投資申報投資於藍色天使（香港），並持有4.85萬股無投資權的B股股份，相當於藍天香港已發行股本62.99%權益，其餘2.85萬股A股股份正是由藍色天使（控股）持有。而中國趨勢及中國創新投資主席均為向心，雙方於交易中關係中千絲萬縷。

不過中國趨勢在通告中表示，「就董事在作出⼀切合理查詢後所深知、盡悉及確信，藍天控股、Joy China、其各⾃全部股東及其最終實益擁有人， 乃獨立於本公司及其關連⼈仕，且 與彼等並無關連 。」

自稱中國間諜的男子王立強，早前在澳洲接受當地傳媒訪問披露大陸在香港及台灣的間諜活動，並指控香港上市公司中國創新投資及中國趨勢主席向心及其妻龔青，涉嫌在港、台等地參與間諜活動，向心夫婦更曾因此被台方以國安法案件被扣查及限制出境。

據中國創新投資在本月17日的公告指，收到向心及龔青的通知， 鑒於台北地檢署否准向心、龔青解除限制出境、出海呈請，向氏夫婦據此已委託代表律師，依據台灣刑事訴訟法第 416 條的規定，向台北地⽅法院提起准抗告，訴請法院撤銷台北地檢署的該否准決定。⽬前正在等待法院受理中。