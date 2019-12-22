臨近年尾，本港裁員聲不絕，財政司司長陳茂波在「司長隨筆」以「助週轉 渡難關 懷希望」為題撰文指，政府為助中小企更易取得銀行的周轉融資，在九月決定透過按揭證券公司推出「九成信貸擔保產品」，計劃上周正式啟動，短短一個星期內銀行已收到數十宗申請。有企業在首日遞交資料，三天後便已獲批貸款。

「九成信貸擔保產品」是透過政府提供九成擔保，協助企業最多可向銀行借600萬元，擔保期最長5年，擔保費亦跟八成擔保產品的優惠看齊。以一筆年利率5釐的100萬元貸款為例，相關的擔保年費約為2,250 元。產品是希望讓中小企更易取得銀行的周轉融資。而據悉首家獲批貸款的企業是一家只有五名員工的典型微企，陳茂波指很高興看到市場對這個新產品的初步反應正面，已有超過20家貸款機構表示有興趣參與，個別銀行更以回贈擔保費、豁免手續費及開戶費等作推廣。

陳茂波又在文內表示，不少業界人士向他們反映，現時很多企業都是咬緊牙關、吃力地維持經營，盼望社會氣氛趨向緩和，暴力停止，讓市民恢復消費意欲，希望聖誕和新年等傳統旺季時市道能稍有轉機。大家擔心若市況未能迅速改善，新年過後將可能出現結業潮。

他又提到，回看過去12個月，破產欠薪保障基金已合共接獲近3,000宗申請，申請數目最多的五個行業分別為建造錄1,158宗、餐飲服務錄716宗、零售業錄233宗、進出口貿易錄220宗及其他個人服務活動錄80宗。

他續指，中小企是香港經濟發展的重要支撐，現時全港有超過30萬家，為大約130萬人提供就業機會。不過，過去一年環球經濟同步放緩、外圍環境不明朗及本地社會動盪夾擊之下，很多中小企面對極大的經營困難甚至裁員壓力。自中美貿易摩擦以來的一年多政府相繼推出措施，希望緩解他們面對的困難，也藉此穩住這些打工仔的就業機會。

去年十一月，政府優化了「中小企融資擔保計劃」下的「八成信貸擔保產品」，包括將貸款額上限由1200萬元放寬到1500萬元、擔保期由五年延長到最多七年，並將擔保費減半，結果在今年首11個月，獲批貸款個案增加64%至超過2500宗，涉及的額外貸款額更增加近一倍至127億元。

在今年八月份，政府再推出「延遲償還本金措施」，讓企業可在最多十二個月內「先還息，不用還本」，以紓緩資金周轉壓力。

除了提供信貸擔保外，在過去四輪涉及金額合共超過250億元的支援措施中，還包括減收各類牌費和政府物業的租金、凍結收費調整、補貼電費、寬減差餉、水費和排污費等。

最後，陳茂波指暴力衝擊、針對商店及商場的刑事毁壞等，對本港社會和經濟帶來實質破壞，也損害到就業市場。本港最新失業率惡化至3.2% (9月至11月)，較第二季上升了0.4個百分點，失業人數增加約11,200人，令失業總人數升至125,400人。零售、住宿及膳食服務業受打擊最大，合計失業率由第二季的3.9%顯著上升至5.2%，是三年以來的高位。失業人數急增了6,000人，達31,600人，佔整體失業人數約兩成半。其中，單是餐飲服務業的失業率便高達6.2%，相等於約15,000多人失業，是八年來最高。

他解釋，這是為什麼他一再強調「撐企業 保就業」這工作方向。過去幾周市面上氣氛沒那麼繃緊，部份食肆回復人氣，但無論是商場或街頭，還不時出現大家不願見到的畫面：在商場內的聚集遊走、滋擾及打砸商店、破壞商場設施，甚至對持不同意見的市民動粗和噴漆等。

陳茂波指，姑息暴力就是包容罪惡，這些違法行徑除了損害治安和市民的自由，更砸碎不少打工仔的飯碗，受害的是他們家中需要照顧的老弱幼小。

他表示，聖誕新年快到，無論過去這段日子曾經有過什麼分歧，希望大家也讓自己和社會有喘息的空間。無論有多大的分歧與差異，都只有透過對話、互相理解、面向未來、共同探索，才能尋到出路。聖誕節其中一項重要意義是平安、愛與希望，祝願大家和親人有一個平安、喜樂和溫馨的節日假期，也希望新一年社會能在互相諒解中前行、在有商有量中尋得出路，百業興旺。