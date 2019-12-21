美國總統特朗普與中國國家主席習近平昨晚通話，安排正式簽署首階段貿易協議的事宜。他表示與習近平進行了很好的對話，表達對龐大貿易協議的意見。中國已經開始大規模採購農產品，以及更多貨品。此外，特朗普又表示與中國討論合作處理北韓事宜，又討論香港問題，當中有所進展。

新華社發布消息，習近平在通話中表示，兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。在當前國際環境極為復雜的背景下，中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。

彭博引述知情人士表示，雙方正在交換協議的中文譯本草稿。雖然在任何貿易談判中，這都可能是一個出現爭議的階段，但知情人士說，迄今為止尚未出現重大膠著點，這意味著雙方有望在1月上旬簽署協議並公佈公眾版本。

特朗普計畫1月底前往瑞士參加在達沃斯世界經濟論壇年會，但估計習近平不會出席，因此兩位領導人不太可能在此前會晤。美國貿易代表萊特希澤則預計，貿易協議或在1月初，在華盛頓與中國國務院副總理劉鶴簽署，並在屆時公開協議。

美國商務部長羅斯周五表示，目前僅第一階段，並非最終的終協議。他們特別想處理農業事宜，因為它被中國因關稅問題被不公平地懲罰。