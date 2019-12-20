【公司業績】國際家居零售純利倒退1.4% 增派息至5.5仙
文章日期：2019年12月20日 17:39
國際家居零售（1373）公布2019年中期業績，純利倒退1.4%，至4813.5萬元，收入升7.2%，達11.6億元，派中期息5.5仙，去年同期為5.3仙。
期內收入上升，主要受惠於新店開張及整體店銷售增長等利好因素帶動，而毛利率亦持平於46.7%。利潤增長，則主要由於產品種類擴闊，及控制經營開支。
期內，香港淨增加6間店鋪，至311間，同店銷售增長3.3%，收入增長7%至10.1億元，不過淨利潤率由5.4%降至4.4%；新加坡淨增2間，至46間，同店銷售增長15.3%，收入增長8.9%至1.23億元，公司指，已看到轉虧為盈的跡象及該市場的財務貢獻將為未來的增長提供良好的動力，對中長線的業務前景持樂觀態度；而澳門則維持9間，同店銷售增長12.1%，收入升10%至1965.9萬元。總計集團直接管理的店舖達373間。
公司指，隨著在今年7月下旬市場氣氛的惡化，看到香港業務放緩。不過，集團未來業務仍以香港市場為主。雖然整體零售環境表現疲弱，集團卻看到增長和擴張的機會和潛力。
國際家居零售收報1.79元，升0.56%。
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