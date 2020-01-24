港股繼續高位調整，恒指今早高開34點，及後升159點見全日高位，午後牛皮，收市競價時段再挾升，收市升幅擴大至70點或0.25%，報27871點，成交金額934億元，較上日增加17.86%；國指升44點或0.4%，報11030點。

中移動（0941）11月份淨增客戶295.5萬戶，按月增加89.42%，刺激股價升2.4%，收報63.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；連帶聯通（0762）亦升3.57%，收報7.25元，成為升幅最大的藍籌，中電信（0728）亦升1.6%，報3.13元。

舜宇（2382）續回吐，股價連跌4日，收市跌3.68%，收報138.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

領展（0823）首次進軍澳洲地產市場，以逾36億元收購悉尼商厦物業群，大行紛紛唱好，收市升2.79%，收報81.1元。

國家主席習近平完成澳門回歸慶祝行程，濠賭股下跌，金沙中國（1928）跌1.12%，收報39.6元；銀娛（0027）跌1.85%，收報55.65元。

富力地產（2777）按每股13.68元配售2.73億股，配售價較停牌前的14.74元折讓約7.19%，集資37.35億元。大行唱好之下，富力表現反覆，曾跌最多4.2%，低見14.12元，半日收市倒升0.27%，收市又再轉跌0.95%，報14.6元。

花旗發表報告，將東亞銀行（0023）目標價下調約23%至15.1元，並維持「賣出」評級。東亞跌1.3%，報17.6元。

恒指過去5個交易日累升0.66%或183點，表現最佳的是中海油（0883），累升6.11%，其次為恒安（1044）及九龍倉置業（1997），分別升4.89%及4.43%。而表現最差的是吉利（0175），累跌5.06%，其次為萬洲（0288）、銀娛，分別跌4.66%及3.97%。

國指過去5個交易日累升1.77%或192點，表現最佳的是萬科（2202），累升8.21%，其次為中國中車（1766）及中海油，分別升6.31%及6.11%。而表現最差的是吉利，累跌5%，其次為中燃（0384）及華潤燃氣（1193），分別跌3.77%及3.02%。

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