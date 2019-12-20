電子煙全球規管惹爭議，但無阻有關產業股申請上市。內地電子煙及霧化組件製造商思摩爾（Smoore）昨日入表申請來港上市，保薦人為中信里昂。根據初步招股資料，思摩爾為全球最大電子霧化設備製造商，佔市場份額一成。公司業務分為企業及零售兩方面，企業客戶包括Reynolds、RELX及NJOY等品牌，為其設計製造封閉式電子霧化設備。公司控股股東之一為在深圳創業板上市的億緯鋰能，為一間鋰電池供應商。

思摩爾近年增長迅速，去年收入錄得34.3億元人民幣（下同），按年升近1.2倍，逾七成銷售來自企業客戶。零售方面，公司則擁有Vaporesso、 Renova及 Revenant Vape等自有品牌APV（advanced personal vaporizer，一般指第二或第三代電子煙）。公司去年經調整純利錄得7.4億元，按年飈升2.9倍。

公司往年銷售八成以上來自海外市場，其中以美國最多。去年公司有四成收益，或13.9億元來自美國，此外中國及日本分別佔約一成，瑞士、英國等國亦有銷售。近年各地對電子煙加強管控，例如要求產品上報備案，甚至發布香味電子煙禁令。現時美國有部分州移除對香型電子煙的臨時禁令，部分如華盛頓（Washington）則仍維持。

部分國家以消費稅對新型煙草進行打擊，亦形成風險之一。初步招股資料顯示，印尼去年起對電子煙徵收高達57%的消費稅，而歐盟委員會亦正考慮對電子霧化設備徵收潛在統一稅項。

思摩爾不對香港銷售產品，但香港為其貨品出口海外市場的轉運港。港府今年2月曾提交草案，提議禁止電子煙（包括組件及配件）的進口及分銷等，但豁免多數過境物品及轉運貨物，惟陸運物品不受豁免。公司表示，有部分電子煙是通過陸運運輸出口外國，因此若草案通過，將需尋找替代方案。

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