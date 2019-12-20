麗新發展（0488）兼麗新國際（0191）副主席周福安今日在股東會後表示，集團旗下海洋公園萬豪酒店現時周末平均入住率有8至9成，平日入住率有5至6成，平均入住率7成，聖誕檔期預訂情況不俗及有上升。集團最近出手收購蘇格蘭酒店後，仍有意擴大酒店組合。

他又說，麗展最近聯手加拿大財團，以14億元收購蘇格蘭聖安德鲁斯費爾蒙酒店，主要因碰到機會，集團又想在香港、越南及横琴之外擴大酒店組合，將來若有機會，仍會繼續物色酒店項目。至於最近開業的横琴創新方第一期，現時獅門主題項目日均有3000人次往訪，國家地理雜誌日均到訪1000至1100人，但是因為未到假期，所以預期訪客數字仍然可以進一步增長。

至於億京集團老闆余卓兒增持系內公司，致公司公眾持股不足方面，周福安認為，這與余氏看好公司前景有關，但是因為此前公布業績，致受禁買賣期影響，因此目前仍在想方法，如何回復公眾持股量。

他進一步指出，香港最近的社會氣氛影響售樓，但是因為有減息因素支持，新樓供應又不足，所以預期明年上半年樓市仍然企穩，集團亦會繼續在港投地，及保持審慎態度，並銷售貨尾盤單位，及部署推出位於元朗及觀塘的住宅項目。在內地方面，則會推出6個項目。現時集團旗下寫字樓出租率逾9成，幾近100%全面租出，未見退租情況。

記者：陳偉燊

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