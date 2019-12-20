恒指半日升102點，收報27902點，成交金額378億元。美股繼續屢創新高，港股昨日稍為調整過後再嘗試挑戰28000點關口，但高位再遇阻力，淡友仍然以此為防線。大型藍籌國企今早較為平淡，中資電訊股強勢升幅介乎2%至3.2%，阿里巴巴（9988）則升逾1%順利破頂。部份動力股嘗試回升但仍是衝高回落，內房股穩步上揚，融創（1918）升逾2%。最落後的港資股轉強，希慎（0014）可留意。

整體來看，投資者對於後市看法仍然審慎。一方面，期指未平倉合約不多，仍維持在13萬多張，大戶未見上攻的部署，第二，大市急升到28000點後，不少股份升幅都見放緩，好友也未見很樂觀。以重磅股來看，騰訊（0700）是升市主力，但小時圖開始在高位整固，估計要在370元至380元水平整固一段時間。同時友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）等表現一般，短線仍以高位整固為主。

但中長線來看，恒指徹底升破20周線並且到達通道頂部，若20周線明年首季轉升，技術上便很大可能出現中型升浪。現階段只能耐心等候方向，候低吸納是上策。

受社會事件影響，內地訪港旅客人數大跌，本港零售收租股重挫。近日社會氣氛回復平靜，隨着時間過去，明年訪港旅客料將回升，但港資股股價仍然偏弱，成為了買入的機會。

希慎今年上半年收入為20.86億元，按年升9.1%，基本盈利13.94億元升8.9%。寫字樓租金佔比40%，這部份受到局勢的即時影響相對不大。商舖方面，由於集團主攻超高端品牌，影響一定會很大。但要留意，上半年此分部收入約10億元，當中按營業額收取的租金收入僅4900萬元，佔比僅5%。除非租客放棄按金離場，否則下半年核心收入和盈利影響仍然有限。

當然，收租股估值看當前租金和趨勢，租金下調是大勢所趨。但集團今年每股基本溢利應可達2.2元至2.4元，市盈率介乎10倍至15倍，以收租股來說是很低殘，已就租金下調30%甚至50%作了頗充份反映。現在是利淡已盡，等待利好的時間，現價可小注收集。

張兆聰

明報首席評論員