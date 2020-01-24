大市急升後陷入調整期，加上臨近假期，大市亦缺乏特別重大利好消息，恒指於28000點前整固，半日成交較上日同期大減16%。

恒指今早高開34點後跌最多59點，其後止跌回升最多159點，見27959點，半日升102點或0.37%，報27902點，成交金額378億元；國指升59點或0.54%，報11044點。

領展（0823）首次進軍澳洲地產市場，以逾36億元收購悉尼商厦物業群，大行紛紛唱好，領展升3.36%，收報81.55元，是升幅最大的藍籌。

中美首階段協議將於1月簽署，舜宇（2382）跌2.43%，收報140.4元，是跌幅最大的藍籌。其他貿易股方面，萬洲（0288）升0.78%，收報7.79元；申洲國際（2313）升0.75%，收報107.6元；創科實業（0669）跌0.16%，收報62.5元；瑞聲（2018）無升跌，收報66元。

中移動（0941）公布，11月份淨增客戶295.5萬戶，按月增加89.42%，刺激股價半日升2.72%，收報64.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；另一電訊股聯通（0762）亦升3.29%，收報7.23元，而中電信（0728）則升2.2%，報3.15元。

內地媒體報道，騰訊（0700）主席馬化騰疑似「腰不好」而缺席年會，騰訊續回吐，半日跌0.32%，收報374.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

富力地產（2777）按每股13.68元配售2.73億股，配售價較停牌前的14.74元折讓約7.19%，預期可集資37.35億元。大行唱好之下，富力由最多跌4.2%，低見14.12元，轉為半日收市升0.27%，報14.78，最多曾升0.4%，報14.8元，創1個月高。

花旗發表報告，將東亞銀行（0023）目標價下調約23%至15.1元，並維持「賣出」評級。東亞半日跌1.2%，報17.62元。

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