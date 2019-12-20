黑石集團大中華區主席張利平預期，2021年開始全球經濟或進入衰退期。

張利平出席上海一個國際金融論壇時表示，目前全球股市以資產價格達到歷史最高點，泡沫已經形成，全球央行放水的水平已達到2008年金融危機以來的最高水平。

他指出，縱觀目前全球實體經濟的收縮以及資本市場和金融市場的膨脹，預期環球經濟於後年，以美國為首的全球經濟可能迅速進入衰退。

他又指，亞洲地區除印度以外，其他國家已沒有太多的投資選擇。中國經濟明年開始回暖，但是長期仍受到外界因素的干擾，改革開放40年繁榮增長的國際環境已不復存在，中國必須學會在逆境中成長。

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