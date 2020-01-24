中美首階段貿易協議將於1月簽署，港股今早高開34點或0.13%，報27834點，成交金額18億元；國指今早低開2點或0.03%，報10983點。

萬洲（0288）升2.59%，報7.93元，是升幅最大的藍籌，太古（0019）跌1.82%，報70.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.64%，報378元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；匯控（0005）跌0.33%，報60.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

中美首階段協議將在1月簽署，貿易股方面，萬洲（0288）升2.59%，報7.93元；申洲國際（2313）升0.19%，報107元；創科實業（0669）升0.32%，報62.8元；瑞聲（2018）無升跌，報66元；舜宇（2382）跌0.42%，報143.3元。

領展（0823）首次進軍澳洲地產市場，以逾36億元收購悉尼商厦物業群。領展升0.63%，報79.4元。

根據股權披露，港交所（0388）行政總裁李小加昨日完成一項大手沽出港交所交易，涉及65萬股，均價每股256.53元，相當於套現1.668億元。港交所無升跌，報255元。

富力地產（2777）收市後公布，按每股13.68元配售2.73億股，配售價較停牌前的14.74元折讓約7.19%，預期可集資37.35億元。開市報14.8元，升0.4%。

美聯集團（1200）發盈警，指根據今年首11個月未經審核帳目，錄得虧損約2500萬元。預期今年度將錄得淨虧損。開市報1.07元，無升跌。

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