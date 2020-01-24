美國財政部長梅努欽表示，首階段美中貿易協議目前正處於技術和法律審核階段，將於明年1月初發布並簽署，相信美國農民將能夠滿足中國的需求，同時，美國準備為和中國的第二階段協議努力。另外，他又談到美墨加貿易協議將額外提高GDP增速50個點子。而美墨加貿易協議亦於收市後獲眾議院通過，將送交參議院表決。美股三大指數齊創新高，標普高見3205點、納指高見8888點，而道指高開39點後升最多142點，報28381點。

道瓊斯工業平均指數收漲137點，升幅0.49%，報28376點。標普500指數收漲14點，升幅0.45%，報3205點。納斯達克綜合指數收漲59點，或0.68%，報8887點。

3M升1.85%，報172.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而Caterpillar 跌1.43%，報145.02元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報280.02元，升0.1%，谷歌母公司Alphabet收市報1356.44元，升0.33%，亞馬遜收市報1792.28元，升0.46%，Facebook收市報206.06元，升1.75%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，報415點。德國DAX指數收跌0.08%，報13211點；法國CAC 40指數漲0.22%，報5972點；英國富時100指數收漲0.44%，報7573點。