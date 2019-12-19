【野蠻襲擊】譽滿國際股東被襲及收電話恐嚇
文章日期：2019年12月19日 18:20
於今年6月開始停牌的創板股譽滿國際（8212）公告，收到控股股東、公司前主席吳國榮告知，吳國榮於本周一（16日）在公共場所被一名不認識的男性「野蠻襲擊」，導致「嚴重受傷，吳遇襲後不久，其子接到恐嚇電話，威脅若吳國榮不還債，有人會砍殺吳國榮之子及其母親。
公告又稱，執董孫益麟亦接到兩個匿名電話，一次在上星期，另一次在吳國榮遇襲當日，電話懷疑來自某些非法討債代理（收數佬）。公告亦指出，早在去年5月底，已曾經有10幾個「面相兇惡的男性」，到公司主要辦事處尋找吳國榮，並嚴重騷擾公司員工，公司已向警方報案。
譽滿國際表示，收到吳國榮告知，他目前在4宗法律訴訟中被起訴，當中3宗由持牌放債人對其提出，涉及金額約268萬元至1790萬元的貸款，另一宗則由西證（香港）證券經紀提出，涉及吳國榮收購公司控股權而授予的1.63億元融資，經紀的申索佔上述對吳國榮提出的4宗申索總額約83%，吳國榮正積極抗辯經紀的申索，亦已對經紀提出反申索。
譽滿國際保證，公司與吳國榮的任何債務並無任何關連，上述事件及法律訴訟僅與他個人相關。公司業務經營仍然維持正常及未受到影響。
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