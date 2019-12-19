領展（0823）首次進軍海外收購，該集團於今日達成協議，收購澳洲悉尼100 Market Steet的10層高商業辦公大樓、Westfield Sydney Shopping Centre的零售樓層、位於77 Castlereagh Street及85 Castlereagh Street的兩幢辦公大樓，及Sydney Tower觀光塔所屬租賃業權信託，總代價為6.83億澳元（約36.49億港元）。領展已就有關交易，支付10%訂金。

領展指，今次收購的悉尼寫字樓物業群，主要3名租戶包括標普/ASX 100指數的物業投資者、聯邦政府機構及主權財富基金，淨可租用面積逾2.83萬平方米，現時淨收入為2670萬澳元（1.43億港元）。是次收購將以外部銀行貸款及內部資源的組合方式撥資。該集團的備考經調整債務對資產總值比率，預計將由約12.1%，變更至約13.5%。其認為，是次收購有助投資物業組合多元化。同時，由於包括澳洲、新加坡、日本及英國在內的主要已發展市場相對穩定、市場流通性及監管環境良好，因此領展正在對該等市場進行深入研究。

記者：陳偉燊

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