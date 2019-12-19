市場缺乏消息，港股今日表現牛皮兼成交縮，今早高開24點成為全日高位，早市亦見全日低位跌208點，午後恒指收窄跌幅，並以午後最高位，跌83點或0.3%收市，收報27800點，成交金額792億元，較上日減少16.05%，成交跌至12月11日743.38億元成交後最低；國指跌38點或0.35%，報10985點。

九龍倉置業（1997）升1.59%，收報44.7元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌2.37%，收報66元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.33%，收報60.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；友邦（1299）跌1.41%，收報80.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

早前領先的藍籌股有調整，騰訊（0700）昨日升至380元，今日回吐，全日跌0.53%，收報375.6元；手機設備股瑞聲、舜宇（2382）亦回吐，後者跌0.28%，收報143.9元。

憧憬內地降準，加上今早人行淨投放2800億元人幣，內銀股逆市上升，工行（1398）升0.51%，收報5.96元，創52周；建行（0939）升0.15%，收報6.64元；交行（3328）升0.18%，收報5.51元；中行（3988）無升跌，收報3.3元。

銀保監將澳門納入保險資金境外可投資地區，內險股向下，平保（2318）跌0.38%，收報92元；中人壽（2628）跌0.47%，收報21.3元；友邦亦跌1.41%。

人行昨公布提高澳門居民向內地同名人民幣賬戶匯款限額至8萬元。濠賭股方面，金沙中國（1928）跌0.12%，收報40.05元；銀娛（0027）跌1.31%，收報56.7元。

東風汽車（0489）復牌，涉支持支持標緻快意合併、標緻回購股份，以及雙方合營的神龍合營期延至2037年。收報7.58元，跌2.32%。

丘鈦科技（1478）公布，以每股13.68元配售1500萬股，作價較昨日收市價14.10元折讓約2.98%。收報13.4元，跌4.9%。

南方能源（1573）今早復牌，一度下挫至最低0.81元，瀉24.3%，收報0.93元，跌13%。

冠華國際（0539）公佈供股集資計劃。該集團擬每1供股2股，每股供股價0.27元，較昨日收市折讓約22.86%。收報0.27元，跌22%。

九倉置業（1997）以64.167億元收購會德豐（0020）旗下的控股公司，而該公司持有資產包括位於新加坡著名的烏節路購物帶中心之優質投資物業（即Scotts Square及會德豐廣場）。九倉升1.5%。會德豐報50.75元，跌0.19%。

聯想控股（3396）今發公告指，集團創始人兼董事長柳傳志已提交書面辭呈，辭任集團董事長、執行董事及提名委員會主席職務，並獲頒授「名譽董事長」職銜。收報17.42元，升0.2%。

時代鄰里（9928）今早上市，開市價較招股價5.15元低5.05%報4.89元，收市報4.88元，跌5.2%。保利物業（6049）首日上市招股價為35.1元，收市報45.35元，升29.2%。

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