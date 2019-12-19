大昌行（1828）今早舉行法院會議及股東特別大會，就大股東中信股份（0267）旗下中信泰富出價每股3.7元提出私有化大昌行的動議，進行表決，最終結果有待公布。大昌行行政總裁黎汝雄在會後表示，由於集團正面對轉型挑戰，當中不無風險，因此他們有責任在保障股東利益下，出價私有化，讓股東選擇一齊面對風險，或是選擇套現，將風險轉由中信泰富承擔。

他指出，在會內他所知，大部份股東均支持私有化方案，令他感動的是少部份股東十多年來，在公司股價跌至1元多時不放，升到10多元時亦沒有出售，對公司有特殊的感情，令人不捨得。但是無奈公司股價表現低迷，股份成交亦少，股東套現不易，亦要面對轉型的壓力及風險，因此他們有責任在保障股東利益下出價私有化。獨立財務顧問認為是次出價較提出方案前造價溢價37%，亦較半年平均價溢價50%，讓股東選舉。大股東不會再提價。

雖然目前正待投票結果，但是黎汝雄稱，一旦私有化不成功，除反映股東對管理層有信心，亦要面對轉型風險，轉型非一兩年的事情，結果亦難猜測。當中集團從事汽車代理業務，面對電動車的衝擊，例如車廠Tesla直接向客戶銷售，電動車產品亦不用太多引擎及零件維修，汽車代理有需要去面對。另5G的來臨，旗下食品銷售將來要面對更多電商競爭，相對該業務的最大客源香港的餐廳、零售及酒店，近期因為市民未有心情消費，生意較前減少數十個百分點。他認為香港的情況原先不用這樣，但是最新狀況令人傷感。

記者：陳偉燊

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