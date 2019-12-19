大昌行（1828）今早就提出每股3.7元私有化，進行表決。出言支持及反對的小股東各佔一半。小股東楊小姐表示，她於2018年才購入該股，連派息目前仍有賺，今次是她首次購買上市公司遇到私有化，對今次公司提出以每股3.7元私有化，她會表示贊成。

亦有不願透露姓名的大昌行小股東明言，不會支持今次私有化方案，原因是覺得出價不公平，出價低過資產值20%。她是上市後購買該股，買入時看好內地前景，但現時內地前景不明朗。

另一小股東林先生則指，他家人持有大昌行8、9年，持股雖然不算多，但他認為今次出價低，所以今次反對私有化，但是長遠也支持公司私有化讓股東取回價值。他稱，持股至今收息也不足，又指大昌行這種傳统公司，非靠地產，又不像維他奶般經營，會很難做。私有化作價及給予股東股息，都不足以取回成本。

一不願透露姓名的小股東透露，在會場內很多股東均指今次私有化出價不足，原先有意持股放10年8載，但今次他估大部份被逼支持。他本身在大昌行上市已持有該股，至今僅餘120股，對今次私有化持中性態度。

記者：陳偉燊

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