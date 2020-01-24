市場缺乏利好消息，恒指高開24點已成半日高位，其後反覆向下，最多跌208點或0.75%，低見27908點，半日跌181點或0.65%，報27702點，成交金額450億元；國指跌86點或0.78%，報10938點。

九龍倉置業（1997）升1.02%，收報44.45元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌3.7%，收報65.1元，是跌幅最大的藍籌。

工行（1398）升0.17%，收報5.94元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；騰訊（0700）跌1.43%，收報372.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

人行昨公布提高澳門居民向內地同名人民幣賬戶匯款限額至8萬元。濠賭股方面，金沙中國（1928）跌0.87%，收報39.75元；銀娛（0027）跌0.87%，收報56.95元。

東風汽車（0489）復牌，涉支持支持標緻快意合併、標緻回購股份，以及雙方合營的神龍合營期延至2037年。半日收報7.72元，跌0.51%。

丘鈦科技（1478）公布，以每股13.68元配售1500萬股，作價較昨日收市價14.10元折讓約2.98%。收報12.86元，跌8.7%。

南方能源（1573）今早復牌，一度下挫至最低0.81元，瀉24.3%，半日收報0.98元，跌8.4%。

冠華國際（0539）公佈供股集資計劃。該集團擬每1供股2股，每股供股價0.27元，較昨日收市折讓約22.86%。半日收報0.275元，跌21%。

中國太平（0966）宣布，旗下非全資附屬公司太平人壽，及中國鐵建訂立投資協定，太平人壽將以現金方式向中鐵建旗下的四間企業投資65億元人民幣。中國太平開市報19.16元，跌2.1%。

九倉置業（1997）以64.167億元收購會德豐（0020）旗下的控股公司，而該公司持有資產包括位於新加坡著名的烏節路購物帶中心之優質投資物業（即Scotts Square及會德豐廣場）。九倉升1%。會德豐報50.75元，跌0.19%。

聯想控股（3396）今發公告指，集團創始人兼董事長柳傳志已提交書面辭呈，辭任集團董事長、執行董事及提名委員會主席職務，並獲頒授「名譽董事長」職銜。半日收報17.2元，跌1%。

時代鄰里（9928）今早上市，開市價較招股價5.15元低5.05%報4.89元，半日收報4.85元，跌5.8%。保利物業（6049）首日上市高開24.79%，開報43.8元，該股發行價35.1元，半日收報43元，升22.5%。

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