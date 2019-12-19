港股今早高開24點或0.09%，報27908點，成交金額38億元；國指今早高開4點或0.05%，報11029點。

中海油（0883）升1.6%，報12.68元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌1.11%，報160.5元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升1.3%，報93.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；騰訊（0700）跌0.79%，報374.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

人行昨公布提高澳門居民向內地同名人民幣賬戶匯款限額至8萬元。濠賭股方面，金沙中國（1928）升1%，報40.5元；銀娛（0027）升0.78%，報57.9元。

東風汽車（0489）復牌，涉支持支持標緻快意合併、標緻回購股份，以及雙方合營的神龍合營期延至2037年。開市報7.75元，跌0.12%。

丘鈦科技（1478）公布，以每股13.68元配售1500萬股，作價較昨日收市價14.10元折讓約2.98%。開市報13.96元，跌0.99%。

中鐵建（1186）宣布，董事會通過分拆鐵建重工於上交所科創板上市的建議。開市報8.71元，升2.2%。

冠華國際（0539）公佈供股集資計劃。該集團擬每1供股2股，每股供股價0.27元，較昨日收市折讓約22.86%。開市報0.265元，跌24%。

中國太平（0966）宣布，旗下非全資附屬公司太平人壽，及中國鐵建訂立投資協定，太平人壽將以現金方式向中鐵建旗下的四間企業投資65億元人民幣。中國太平開市報19.48元，跌0.5%。

九倉置業（1997）以64.1億元收購會德豐（0020）旗下的控股公司，而該公司持有資產包括位於新加坡著名的烏節路購物帶中心之優質投資物業（即Scotts Square及會德豐廣場）。九倉開市報43.9元，跌0.2%。會德豐開市報50.85元，無升跌。

聯想控股（3396）今發公告指，集團創始人兼董事長柳傳志已提交書面辭呈，辭任集團董事長、執行董事及提名委員會主席職務，並獲頒授「名譽董事長」職銜。開市報17.38元，無升跌。

優品360（2360）澳門首間分店昨日開業，根據《澳門日報》引述該集團行政總裁許志群指，計劃在3年內於澳門開設15至20間分店。開市報2.56元，無升跌。

時代鄰里（9928）首日上市，低開5.05%報4.89元，該股發行價5.15元。

保利物業（6049）首日上市高開24.79%，開報43.8元，該股發行價35.1元。

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